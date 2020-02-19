Умерла член-корреспондент РАН Инеса Козловская

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Ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Инеса Козловская скончалась на 93-м году жизни. Об этом рассказали в ИМБП.
Умерла член-корреспондент РАН Инеса Козловская
  • © Институт медико-биологических проблем РАН

«Сегодня не стало Инесы Бенедиктовны Козловской», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Козловская работала в ИМБП с 1977 года.

Она руководила экспериментами над обезьянами, которые проводились на биологических спутниках «Бион», медицинскими обследованиями экипажей на орбитальных станциях «Салют-6», «Салют-7», «Мир» и МКС, а также профилактикой неблагоприятного воздействия невесомости на организм космонавтов.

Козловская была ведущим специалистом ИМБП в области сенсомоторной физиологии и создателем школы гравитационной физиологии движений.

Она также была членом-корреспондентом РАН, заслуженным деятелем науки России, лауреатом Государственной премии России и премии российского правительства.

Козловская была награждена орденом Дружбы народов, медалью «За трудовую доблесть», медалью Российского космического агентства.

Ранее сообщалось, что основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук, учёный-социолог Теодор Шанин умер в возрасте 89 лет.

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