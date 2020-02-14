В Гидрометцентре не исключили зимней погоды в Москве до конца марта

Зимняя погода в Москве может продлиться до конца марта. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Средняя температура ниже 0 °С была у нас вчера, поэтому рано ещё расслабляться, что зима закончилась. Зима не закончилась, по климату у нас и март считается зимним месяцем. Погода в умеренных широтах весьма переменчива, вполне возможны ещё морозы», — приводит ТАСС её слова.

По словам Макаровой, зимний период закончится только тогда, когда весна наступит по всем показателям: метеорологическому, климатическому и астрономическому.

«Астрономическая весна начинается у нас 20 марта, по климату у нас устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 °С — 25 марта. Это очень далёкие сроки, несмотря на то что яркая отличительная черта этой зимы — продолжительный период аномально тёплой погоды», — сказала синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в конце февраля — начале марта.