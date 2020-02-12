Эксперт оценил новые модели смартфонов Samsung

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Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин оценил новые модели смартфонов южнокорейской компании Samsung.
Эксперт оценил новые модели смартфонов Samsung
  • Reuters

«Смартфоны до 100 тыс. рублей за обычный и до 120 тыс. рублей за складной — это очень много даже для состоятельного пользователя. А с технической точки зрения ничего принципиально нового мы, к сожалению, не увидели», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Интересным решением эксперт назвал складную модель Galaxy Z Flip. По его словам, этот гаджет решает проблему того, что смартфоны стали слишком большими и уже не помещаются в карман или сумочку.

Ранее сообщалось, что Samsung представила смартфон Galaxy S20 5G.

В 2019 году ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН прокомментировал данные о снижении продаж планшетов в России.

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