Samsung представила смартфон Galaxy S20 5G

Компания Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон Galaxy S20 5G.

Трансляция велась на сайте компании.

На презентации продемонстрировали три разновидности устройства: стандартный Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G с увеличенным экраном, а также самый большой — Galaxy S20 Ultra 5G. Все они позволяют использовать сети пятого поколения 5G.

Все три разновидности будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 865 и будут иметь оперативную память 12 ГБ, постоянную от 128 до 256 ГБ с возможностью расширения.

Цены на смартфон в России начинаются от 69 990 рублей.

Также Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.