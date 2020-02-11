Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

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Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
  • Reuters

Презентация смартфона прошла в Сан-Франциско и транслировалась на сайте компании.

Устройство представлено в трёх цветах: фиолетовом, чёрном и в отдельных странах в золотом.

У смартфона экран размером 6,7 дюйма. Уточняется, что складывать и раскрывать телефон можно примерно 200 тыс. раз.

Стоимость смартфона составит 119 990 рублей.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь России разработала правила сертификации оборудования для нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax).

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