Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
- Reuters
Презентация смартфона прошла в Сан-Франциско и транслировалась на сайте компании.
Устройство представлено в трёх цветах: фиолетовом, чёрном и в отдельных странах в золотом.
У смартфона экран размером 6,7 дюйма. Уточняется, что складывать и раскрывать телефон можно примерно 200 тыс. раз.
Стоимость смартфона составит 119 990 рублей.
Ранее сообщалось, что Минкомсвязь России разработала правила сертификации оборудования для нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax).