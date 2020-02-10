Минкомсвязь сертифицирует устройства с Wi-Fi 6
- АГН «Москва»
Соответствующий проект приказа размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
Минкомсвязь хочет обновить правила применения оборудования радиодоступа пунктом про стандарт связи высокой эффективности 802.11ax.
Как пишет «Коммерсантъ», сертификацию устройств с Wi-Fi 6 запрашивали Apple, Samsung и Huawei, которые вынуждены ограничивать функционал своих устройств в России из-за отсутствия сертификации.
Ранее сообщалось, что в Минкомсвязи до конца февраля намерены определить перечень интернет-ресурсов для российских пользователей, к которым будет предоставлен бесплатный доступ.