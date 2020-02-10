Минкомсвязь сертифицирует устройства с Wi-Fi 6

Минкомсвязь России разработала правила сертификации оборудования для нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax).

Соответствующий проект приказа размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Минкомсвязь хочет обновить правила применения оборудования радиодоступа пунктом про стандарт связи высокой эффективности 802.11ax.

Как пишет «Коммерсантъ», сертификацию устройств с Wi-Fi 6 запрашивали Apple, Samsung и Huawei, которые вынуждены ограничивать функционал своих устройств в России из-за отсутствия сертификации.

Ранее сообщалось, что в Минкомсвязи до конца февраля намерены определить перечень интернет-ресурсов для российских пользователей, к которым будет предоставлен бесплатный доступ.