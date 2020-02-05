Названы сроки подготовки списка бесплатных интернет-ресурсов

В Минкомсвязи до конца февраля намерены определить перечень интернет-ресурсов для российских пользователей, к которым будет предоставлен бесплатный доступ.

«Мы ведём дискуссию. Я думаю, что к концу февраля мы должны принципиально определиться, что должно войти в этот гарантированный государством социальный пакет», — приводит РИА Новости заявление главы ведомства Максута Шадаева.

Ранее в Минкомсвязи опровергли данные СМИ о составлении списка социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ.

15 января президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию предложил реализовать по всей стране проект «Доступный интернет». Предполагается, что он обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам. Механизм его введения обсуждается.