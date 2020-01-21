Минкомсвязь обсуждает бесплатный доступ к ряду сайтов в России
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Евгения Новикова.
«Обсуждается. Нужно выработать механизм компенсаций», — ответил он на соответствующий вопрос.
15 января президент России Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному собранию предложил реализовать по всей России проект «Доступный интернет», который обеспечил бы бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам, чтобы гражданам не пришлось платить за трафик.
Подробнее о послании главы государства Федеральному собранию — в материале RT.