Минкомсвязь обсуждает бесплатный доступ к ряду сайтов в России

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обсуждает механизм введения для россиян бесплатного доступа к социальным сетям, поисковым сайтам и мессенджерам в рамках проекта «Доступный интернет».
Минкомсвязь обсуждает бесплатный доступ к ряду сайтов в России
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Евгения Новикова.

«Обсуждается​​​. Нужно выработать механизм компенсаций», — ответил он на соответствующий вопрос.

15 января президент России Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному собранию предложил реализовать по всей России проект «Доступный интернет», который обеспечил бы бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам, чтобы гражданам не пришлось платить за трафик.

Подробнее о послании главы государства Федеральному собранию — в материале RT.

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