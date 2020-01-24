В Минкомсвязи опровергли данные о списке бесплатных интернет-ресурсов
«На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Ранее газета «Известия» писала, что подготовлен предварительный перечень интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года.
По данным издания, туда попали портал госуслуг, сайты министерств, региональных и местных органов власти, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», а также российские почтовые сервисы.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин назначил Максута Шадаева новым министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.