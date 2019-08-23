Эксперт прокомментировал данные о снижении продаж планшетов в России

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН прокомментировал данные о снижении продаж планшетов в России.

«Они пользуются популярностью для определённых сценариев. Доля продаж планшетов растёт в B2B-сегменте, в то время как конечные потребители, обычные люди, покупают их всё реже», — заявил он.

По его словам, пользователи покупают смартфоны с большой диагональю экрана, и им не нужно два устройства.

Поэтому, отметил эксперт, планшеты пытаются развиваться в сторону устройств «три в одном» — планшет, компьютер, смартфон, но пока это не получается.

«И мы видим, что небольшие производители, китайские компании в основном, от планшетов отказываются. На этом рынке остаются крупные игроки», — добавил Муртазин.

Ранее «Известия» сообщали, что продажи планшетов в России упали на четверть в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.