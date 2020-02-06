В Москве продлён «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы

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В Москве и Московской области из-за порывистого ветра и гололедицы продлён «жёлтый» уровень погодной опасности.
В Москве продлён «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы
  • РИА Новости

Об этом информирует Гидрометцентр.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение о ветре действует до 18:00 пятницы, 7 февраля, о гололедице — до 12:00 субботы, 8 февраля.

Ранее автомобилистов в Москве призвали пользоваться общественным транспортом ввиду снегопада и сильного ветра.

Сообщалось, что в столице в четверг, 6 февраля, ожидаются снег и метель, температура воздуха будет в районе -3 °С.

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