В Москве продлён «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы

В Москве и Московской области из-за порывистого ветра и гололедицы продлён «жёлтый» уровень погодной опасности.

Об этом информирует Гидрометцентр.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение о ветре действует до 18:00 пятницы, 7 февраля, о гололедице — до 12:00 субботы, 8 февраля.

Ранее автомобилистов в Москве призвали пользоваться общественным транспортом ввиду снегопада и сильного ветра.

Сообщалось, что в столице в четверг, 6 февраля, ожидаются снег и метель, температура воздуха будет в районе -3 °С.