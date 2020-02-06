В Москве продлён «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы
- РИА Новости
Об этом информирует Гидрометцентр.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предупреждение о ветре действует до 18:00 пятницы, 7 февраля, о гололедице — до 12:00 субботы, 8 февраля.
Ранее автомобилистов в Москве призвали пользоваться общественным транспортом ввиду снегопада и сильного ветра.
Сообщалось, что в столице в четверг, 6 февраля, ожидаются снег и метель, температура воздуха будет в районе -3 °С.