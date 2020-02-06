Ночь на 6 февраля стала самой холодной с начала зимы

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Температура воздуха в Москве минувшей ночью опускалась до -7,8 °С, сообщили Интерфаксу в метеобюро Москвы.

«Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней зимы. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 января (-6,8 °С,)», — рассказал синоптик.

По его словам, данные получены с базовой московской метеостанции на ВДНХ.

Самым морозным 6 февраля было в 1929 году, тогда в столице зафиксировали -38,2 °С.

Ранее сообщалось, что синоптики центра «Фобос» прогнозируют в Московском регионе по-настоящему зимнюю погоду в выходные, которую сменит оттепель на следующей неделе.

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