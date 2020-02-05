Синоптики прогнозируют оттепель на следующей неделе в Москве

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Синоптики центра «Фобос» прогнозируют в Московском регионе по-настоящему зимнюю погоду в выходные, которую сменит оттепель на следующей неделе.
Синоптики прогнозируют оттепель на следующей неделе в Москве
  • РИА Новости

«В пятницу... вновь усилятся морозы: к утру температура понизится до -10° С, в дневное время будет лишь на 1—2 °С выше. Температурный режим впервые за эту зиму вернётся в рамки климатической нормы... Выходные порадуют москвичей по-настоящему зимней погодой. В субботу снег прекратится и стихнет ветер. Ночные морозы окрепнут до -13…-15 °С, по области до -18 °С», — говорится в сообщении на сайте «Метеовести».

Синоптики уточнили, что в воскресенье днём температура воздуха будет в пределах +2 °С...+4 °С.

«А новая неделя вернёт нам оттепели. Так что блицкриг зимы окажется недолгим», — добавили метеорологи. 

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о заморозках до -20 °С на востоке Московской области в выходные.

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