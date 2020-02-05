Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.

В беседе с kp.ru он отметил, что 5 февраля в столице температура опустится до -5 °С, это будет первый рекорд зимы 2020 года. Он отметил, что к Москве приближаются арктические холода.

«Циклон обеспечит беспрепятственный доступ воздуха арктического происхождения, и с каждым днём минус будут крепнуть. Сегодня -3… -5 °С, местами небольшой снег, в четверг, 6 февраля, мы вернёмся в климатическое русло, причём впервые в этом сезоне ночью будет до -7… -12 °С, днём -3… -8 °С, а дальше больше: на самое дно морозного колодца мы опустимся в выходные, особенно в ночь с субботы на воскресенье, когда по Москве будет до -15 °С, а по области, на востоке, местами до -20 °С», — пояснил Тишковец.

Он напомнил, что таких температур в этом сезоне ещё не было, несмотря на то что это климатическая норма.

Синоптик добавил, что похолодание затронет всю Европейскую часть России и юг страны.

В Сочи столбики термометров опустятся ниже 0 °С, пройдут снегопады, ожидается гололёд.

По прогнозам метеоролога, холодные потоки воздуха отступят в начале следующей недели. В столицу вернутся атлантические воздушные массы, которые принесут потепление и мокрый снег, переходящий в дождь.

Тишковец подчеркнул, что в целом нынешняя зима стала рекордно тёплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» предупредил жителей европейской части России о похолодании до -15 °С.