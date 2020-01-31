Январь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений
- РИА Новости
Вильфанд отметил, что до этого рекорд был установлен в 2007 году.
«Это фантастически. Думаю, такое бывает один раз в 150 лет примерно... Это самый жаркий январь за весь период наблюдений», — цитирует синоптика ТАСС.
По его словам, среднемесячная температура за месяц превысила климатическую норму на 9,3 °С.
«Конечно, ещё несколько часов до окончания января, но уже можно сказать, что среднемесячная температура будет на 9,2—9,3 °С выше климатических значений. Средняя месячная температура января будет около нуля», — добавил он.
24 января сообщалось, что средняя температура января в Москве превышает норму на рекордные 10 °С.