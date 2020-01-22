В Москве 22 января установлен новый температурный рекорд

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в столице установлен новый температурный рекорд. В среду, 22 января, воздух прогрелся до +4,1 °С.
В Москве 22 января установлен новый температурный рекорд
  • АГН «Москва»

«Вчера в 22:00 на термометрах у нас было +4,1 °С, но (этот показатель. — RT) уже относится к 22 января, так как метеорологические сутки начинаются с 22 часов. Это метеорологический рекорд для сегодняшних суток за всё время метеонаблюдений», — цитирует Позднякову РИА Новости.

Она отметила, что предыдущий рекорд для этого дня (+3,8 °С) был зафиксирован в Москве в 1999 году.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что 21 января воздух в Москве прогрелся до +3,4 °С, был побит температурный рекорд 63-летней давности для этого дня. 

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.

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