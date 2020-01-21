Метеорологи заявили об абсолютном температурном рекорде в Москве в январе

Короткая ссылка
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в январе 2020 года установлен абсолютный температурный рекорд в столице.
Метеорологи заявили об абсолютном температурном рекорде в Москве в январе
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

По её словам, с 1 по 20 января температура превысила норму на девять градусов — впервые за всю историю метеонаблюдений.

Расчёты метеорологов показывают, что до конца месяца существенных изменений в характере погоды не предвидится.

«В отдельные дни у нас будет подсыпать снежок, и в ночные часы температура будет отрицательная, порядка -4…-6 °С, дневная температура тоже слабоотрицательная. Но большую часть последней декады января, которая по климату считается самой холодной, температура воздуха в Москве и Подмосковье будет колебаться около отметки 0 °С», — отметила Позднякова в беседе с телеканалом «360».

Она назвала метеообстановку в столице крупной положительной аномалией и добавила, что существенных осадков до конца января не ожидается.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить