Метеорологи заявили об абсолютном температурном рекорде в Москве в январе
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- АГН «Москва»
По её словам, с 1 по 20 января температура превысила норму на девять градусов — впервые за всю историю метеонаблюдений.
Расчёты метеорологов показывают, что до конца месяца существенных изменений в характере погоды не предвидится.
«В отдельные дни у нас будет подсыпать снежок, и в ночные часы температура будет отрицательная, порядка -4…-6 °С, дневная температура тоже слабоотрицательная. Но большую часть последней декады января, которая по климату считается самой холодной, температура воздуха в Москве и Подмосковье будет колебаться около отметки 0 °С», — отметила Позднякова в беседе с телеканалом «360».
Она назвала метеообстановку в столице крупной положительной аномалией и добавила, что существенных осадков до конца января не ожидается.
Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.