В Москве установлен погодный рекорд 63-летней давности
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По его словам, предыдущий рекорд тепла для этой даты зафиксировали в 1957 году (+3,3 °С).
«Сегодня в 15:00 на метеостанции ВДНХ был зафиксирован новый рекорд, в эти часы температура воздуха составила +3,4 °С, что на 0,1 градуса выше предыдущего», — отметил синоптик.
Он добавил, что абсолютный рекорд для 21 января в Москве был зафиксирован в 1898 году и составил +3,8 °С.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в январе 2020 года установлен абсолютный температурный рекорд в столице.