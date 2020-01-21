В Москве установлен погодный рекорд 63-летней давности

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В Москве температура воздуха прогрелась до +3,4 °С. Таким образом, был установлен температурный рекорд 63-летней давности для 21 января. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. 
В Москве установлен погодный рекорд 63-летней давности
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По его словам, предыдущий рекорд тепла для этой даты зафиксировали в 1957 году (+3,3 °С).

«Сегодня в 15:00 на метеостанции ВДНХ был зафиксирован новый рекорд, в эти часы температура воздуха составила +3,4 °С, что на 0,1 градуса выше предыдущего», — отметил синоптик.

Он добавил, что абсолютный рекорд для 21 января в Москве был зафиксирован в 1898 году и составил +3,8 °С.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в январе 2020 года установлен абсолютный температурный рекорд в столице.

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