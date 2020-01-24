В Москве средняя температура января превышает норму на 10 °С

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Средняя температура января в Москве в настоящий момент превышает норму на рекордные 10 °С. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
В Москве средняя температура января превышает норму на 10 °С
  • АГН «Москва»

Отмечается, что самым тёплым январём с начала инструментальных наблюдений в Москве, то есть с 1879 года, считается январь 2007 года, когда средняя за месяц температура составила -1,7 °С, что на 7,6 °С выше нормы.

«Январь текущего года, скорее всего, сменит его на почётном пьедестале. Ведь за истекшие дни месяца средняя температура опережает норму на 10 °С», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.

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