В Москве средняя температура января превышает норму на 10 °С

Средняя температура января в Москве в настоящий момент превышает норму на рекордные 10 °С. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Отмечается, что самым тёплым январём с начала инструментальных наблюдений в Москве, то есть с 1879 года, считается январь 2007 года, когда средняя за месяц температура составила -1,7 °С, что на 7,6 °С выше нормы.

«Январь текущего года, скорее всего, сменит его на почётном пьедестале. Ведь за истекшие дни месяца средняя температура опережает норму на 10 °С», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.