В МЧС предупредили о сильном ветре в Подмосковье 25 января

В МЧС Московской области заявили, что в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с 25 января.

«С 06:00 до 24:00 25 января местами по Московской области ожидаются снег, мокрый снег, усиление западного, северо-западного ветра порывами до 18 м/с», — указывается в заявлении ведомства.

В связи с ухудшением погодных условий водителей призывают не садиться за руль, а машины ставить в гараж или припарковывать вдали от деревьев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.