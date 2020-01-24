В МЧС предупредили о сильном ветре в Подмосковье 25 января
- РИА Новости
«С 06:00 до 24:00 25 января местами по Московской области ожидаются снег, мокрый снег, усиление западного, северо-западного ветра порывами до 18 м/с», — указывается в заявлении ведомства.
В связи с ухудшением погодных условий водителей призывают не садиться за руль, а машины ставить в гараж или припарковывать вдали от деревьев.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.