Синоптики рассказали об усилении позиций зимы в Москве

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Ангелина Шурпина
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал об изменениях погоды в Москве.
Синоптики рассказали об усилении позиций зимы в Москве
  • РИА Новости

«Зима сохранится... Сегодня ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днём -5…-3 °С, в ночь переменная облачность без осадков, до -8…-6 °С», — сообщает Тишковец.

По словам синоптика, в дальнейшем погода «начнёт портиться».

«Тёплый фронт принесёт снеговые облака, и ветер усилится до 5—10 м/с. Температура в пятницу повысится до нулевых значений. В субботу и воскресенье ночью будет -2...0°С, а днём около 0 °С, но не выше. Осадки продолжатся, но ослабеют по интенсивности», отметил специалист. 

Он уточнил, что после ослабления осадков ожидается повышение температуры.

«Осадки продолжатся, но ослабеют по интенсивности. Это позволит усилить позиции зимы в том смысле, что снежный покров будет нарастать... Дальше нас ожидает серия атлантических циклонов и повышение температуры со слабыми оттепелями», заключил Тишковец.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве 23 января.

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