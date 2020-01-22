Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

Компания Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что к сборке модели со встроенной в кнопку «Домой» функцией Touch ID и процессором iPhone 11 компания намерена приступить в феврале.

Внешне он будет похож на iPhone 8 с диагональю экрана 4,7 дюйма, при этом биометрической аутентификацией Face ID его оснащать на планируют.

Уточняется, что бюджетный гаджет станет первым со времён iPhone SE, его выпуском Apple планирует расширить своё присутствие на рынке мобильных устройств.

В октябре Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума.

Как передавало ФБА «Экономика сегодня», специалисты Роскачества сообщили, что новая партия мобильных устройств от Apple, представленная осенью 2019 года, показала себя лучше предыдущей.