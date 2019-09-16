Эксперт оценил ситуацию с продажами iPhone в России

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Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с телеканалом «360» оценил ситуацию с продажами iPhone в России.
Эксперт оценил ситуацию с продажами iPhone в России
  • © Global Look Press

«Для Apple Россия — крупнейший рынок в Европе по iPhone», — заявил он.

Как отметил эксперт, исторически для российских потребителей ставят максимальные цены, поскольку люди всё равно покупают.

Муртазин также отметил, что за последний год американская компания потеряла в России почти половину рынка — с 15 до 8%.

Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Nation News прокомментировал презентацию Apple, в ходе которой были представлены смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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