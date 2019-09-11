В России резко снизились цены на старые iPhone

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Американская компания Apple существенно снизила цены на смартфоны iPhone 8 и 8 Plus, а также вышедшую в прошлом году модель XR.

Как сообщает РИА Новости, вышедшие в 2017 году модели iPhone 8 и 8 Plus с 64 Гб памяти на старте продаж стоили 57 тыс. и 65 тыс. рублей соответственно. В настоящее время их цена упала до 40 тыс. и 45 тыс. рублей.

Кроме того, Apple снизила цены на вышедший в 2018 году iPhone XR c 64 Гб постоянной памяти.

Если в начале продаж он стоил 65 тыс. рублей, то теперь на официальном сайте компании его можно приобрести за 50 тыс. рублей.

Ранее Apple презентовала смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Их стоимость в России составит от 59 990 рублей.

Эксперт Илья Корнейчук прокомментировал Nation News презентацию Apple. 

В мае компания в девятый раз подряд возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов по версии журнал Forbes.

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