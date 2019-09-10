Apple представила новые iPhone и назвала их цены в России

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Компания Apple презентовала новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Стоимость устройств в России составит от 59 990 рублей за младшую модель.
Apple представила новые iPhone и назвала их цены в России
  • Reuters

Трансляция презентации новых продуктов Apple велась YouTube.

iPhone 11 оснащен LCD-экраном Liquid Retina c диагональю 6,1 дюйма. Модель получила двойную камеру на задней панели, одна из них с широкоугольным объективом. Устройство оснащено новым процессором A13 Bionic. 

iPhone 11 Pro оснащена третьей  дополнительной камерой с телеобъективом. Модель оснащена дисплеем Super Retina XDR и будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Меньшая модель получит экран 5,8 дюйма, большая — 6,5 дюйма. Аппараты также оснащены процессором A13 Bionic. 

Согласно данным сайта компании, стоимость смартфонов в России составит от 59 990 рублей за iPhone 11, от 89 990 pyблей за iPhone 11 Pro, от 99 990 за iPhone 11 Pro Max. Продукты будут в продаже с 20 сентября.

Также Apple представила во время презентации новую модель часов AppleWatch и новые модели iPad.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская корпорация Apple должна перенести производство продукции из Китая и покинуть эту страну.

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