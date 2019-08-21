Трамп призвал Apple покинуть Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская корпорация Apple должна перенести производство продукции из Китая и покинуть эту страну.

«Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень недолго, пока они не сделают то, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая, потому что это (помощь. — RT) продлится очень короткое время. Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы», — заявил Трамп на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Трамп также утверждает, что из-за оттока производства из Китая страна терпит большие убытки.

«Они (Китай. — RT) потеряли почти 2 млн рабочих мест за очень короткий период времени. Они потеряют намного больше рабочих мест», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии экономики США.