Трамп призвал Apple покинуть Китай

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская корпорация Apple должна перенести производство продукции из Китая и покинуть эту страну.

«Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень недолго, пока они не сделают то, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая, потому что это (помощь. — RT) продлится очень короткое время. Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы», — заявил Трамп на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Трамп также утверждает, что из-за оттока производства из Китая страна терпит большие убытки.

«Они (Китай. — RT) потеряли почти 2 млн рабочих мест за очень короткий период времени. Они потеряют намного больше рабочих мест», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии экономики США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить