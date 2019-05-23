Forbes назвал самые дорогие бренды мира

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Американская компания Apple девятый год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих мировых брендов по версии журнала Forbes.
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
  • Reuters

По данным издания, стоимость бренда оценивается в $205,5 млрд, что на 12% больше, чем в прошлом году.

При этом впервые в истории оценка бренда преодолела отметку $200 млрд, говорится в сообщении.

В пятёрку лидеров также вошли компании технологического сектора Google ($167,7 млрд), Microsoft ($125,3 млрд), Amazon ($97 млрд) и Facebook ($88,9 млрд). Все они выросли в цене, кроме Facebook, который за последний год переместился с четвёртого на пятое место.

Самым дорогим брендом за пределами IT-рынка стала Coca-Cola, оценённая в $59,2 млрд. Российские компании в список не попали.

Ранее Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний.

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