Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире

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Компания миллиардера Джеффа Безоса Amazon стала самой дорогой в мире, её рыночная стоимость составила $797 млрд.
Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире
  • Reuters

Как пишет The Associated Press, компания стала самой дорогой в понедельник, 7 января, когда рост её акций составил 3%.

Вторую строчку занимает Microsoft — $784 млрд (акции подорожали менее чем на 1%).

Ранее основатель Amazon Джефф Безос был признан самым богатым человеком в современной истории, его состояние превысило $150 млрд.

Amazon занимает пятую строчку в рейтинге лучших в мире работодателей по версии Forbes.

4 сентября капитализация Amazon впервые превысила $1 трлн.

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