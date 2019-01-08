Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире

Компания миллиардера Джеффа Безоса Amazon стала самой дорогой в мире, её рыночная стоимость составила $797 млрд.

Как пишет The Associated Press, компания стала самой дорогой в понедельник, 7 января, когда рост её акций составил 3%.

Вторую строчку занимает Microsoft — $784 млрд (акции подорожали менее чем на 1%).

Ранее основатель Amazon Джефф Безос был признан самым богатым человеком в современной истории, его состояние превысило $150 млрд.

Amazon занимает пятую строчку в рейтинге лучших в мире работодателей по версии Forbes.

4 сентября капитализация Amazon впервые превысила $1 трлн.