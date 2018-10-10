Forbes составил рейтинг лучших в мире работодателей
- ©Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Отмечается, что первое место досталось американскому холдингу Alphabet Inc., который владеет корпорацией Google, за ним следует Microsoft, а третье место занимает корпорация Apple.
В пятёрку лучших работодателей попали также Walt Disney и Amazon.
Уточняется, что в рейтинге доминируют американские компании. Россия же представлена всего несколькими строчками: Московская биржа (117-е место), «Сургутнефтегаз» (167-е место), Объединённая авиастроительная корпорация (278-е место), «Аэрофлот — российские авиалинии» (341-е место) и ЛУКОЙЛ (450-е место).
В сентябре Forbes назвал богатейшие семьи России.