Forbes составил рейтинг лучших в мире работодателей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших в мире работодателей по версии издания.

Отмечается, что первое место досталось американскому холдингу Alphabet Inc., который владеет корпорацией Google, за ним следует Microsoft, а третье место занимает корпорация Apple.

В пятёрку лучших работодателей попали также Walt Disney и Amazon.

Уточняется, что в рейтинге доминируют американские компании. Россия же представлена всего несколькими строчками: Московская биржа (117-е место), «Сургутнефтегаз» (167-е место), Объединённая авиастроительная корпорация (278-е место), «Аэрофлот — российские авиалинии» (341-е место) и ЛУКОЙЛ (450-е место).

В сентябре Forbes назвал богатейшие семьи России.