Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro

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Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума, которые поступят в продажу в России на следующей неделе.
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
  • © apple.com

«Новые AirPods Pro с адаптивным эквалайзером и гибкими вкладышами превосходно звучат и комфортны в использовании... AirPods Pro используют два микрофона, которые работают совместно с передовым ПО, непрерывно подстраивая звучание в соответствии с геометрией уха пользователя и положением наушников», — говорится в пресс-релизе.

При этом пользователь сможет переключать наушники в «прозрачный» режим, который позволит слышать шум внешнего мира: например, звук приближающегося автомобиля или объявления во время езды на общественном транспорте.

AirPods Pro способны работать без подзарядки до пяти часов в режиме прослушивания аудио.

В новой версии наушников Apple также есть такие функции, как специальный тест уровня и качества звука, голосовой помощник, совместный доступ к аудио и объявление о сообщениях.

AirPods Pro будут доступны по цене 20 990 рублей.

В сентябре Apple представила новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Nation News отметил, что у iPhone появился более совершенный процессор и дополнительный модуль камеры.

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