Путин поздравил с юбилеем актёра Дмитрия Харатьяна

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Российский президент Владимир Путин направил поздравление народному артисту России Дмитрию Харатьяну по случаю 60-летия.
Путин поздравил с юбилеем актёра Дмитрия Харатьяна
  • © Мария Табак
  • РИА Новости

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии вы добились успеха на актёрском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал актёру новых творческих достижений и здоровья.

Харатьян снялся в 85 фильмах, среди которых «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Мордашка», «Королева Марго», «Зелёный фургон».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил режиссёра Вадима Абдрашитова с юбилеем, назвав его работы классикой киноискусства.

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