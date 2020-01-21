Путин поздравил с юбилеем актёра Дмитрия Харатьяна
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- РИА Новости
Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии вы добились успеха на актёрском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа», — говорится в телеграмме.
Президент пожелал актёру новых творческих достижений и здоровья.
Харатьян снялся в 85 фильмах, среди которых «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Мордашка», «Королева Марго», «Зелёный фургон».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил режиссёра Вадима Абдрашитова с юбилеем, назвав его работы классикой киноискусства.