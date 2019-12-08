Путин поздравил Фрейндлих с юбилеем

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народную артистку СССР Алису Фрейндлих, отметив её непревзойдённое актёрское мастерство.
Путин поздравил Фрейндлих с юбилеем
  • РИА Новости

«Уважаемая Алиса Бруновна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа. Важно, что и сегодня Ваша жизнь наполнена творчеством, и Вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойдённым актёрским мастерством», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что в кинотеатрах столичной сети «Москино» к 85-летию Фрейндлих бесплатно покажут фильмы с её участием.

В августе Путин поздравил народного артиста СССР Олега Стриженова с 90-летним юбилеем, отметив его значительный вклад в развитие российского кинематографа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить