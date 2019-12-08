Путин поздравил Фрейндлих с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием народную артистку СССР Алису Фрейндлих, отметив её непревзойдённое актёрское мастерство.

«Уважаемая Алиса Бруновна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа. Важно, что и сегодня Ваша жизнь наполнена творчеством, и Вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойдённым актёрским мастерством», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что в кинотеатрах столичной сети «Москино» к 85-летию Фрейндлих бесплатно покажут фильмы с её участием.

В августе Путин поздравил народного артиста СССР Олега Стриженова с 90-летним юбилеем, отметив его значительный вклад в развитие российского кинематографа.