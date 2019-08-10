Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Лидер России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Олега Стриженова с 90-летним юбилеем, отметив его значительный вклад в развитие российского кинематографа.

«Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся мастеров, вписавших яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа», — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что актёрские работы Стриженова всегда становились значимым событием для поклонников искусства и его роли по-прежнему остаются эталоном профессионализма и творчества.

В конце июля Путин направил поздравление народной артистке СССР Инне Макаровой.