Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения

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Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Ваше высокое актёрское мастерство, многогранное творчество, неизменная преданность профессии вызывают глубокое уважение, служат примером для коллег по кинематографическому сообществу», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Макарова талантливо создала целую галерею ярких, достоверных и потому любимых зрителями образов, ставших настоящей классикой.

По словам президента, Макарова вдохновила немало молодых дарований идти в искусство и вносить вклад в развитие отечественной культуры.

Ранее Путин поздравил режиссёра Павла Лунгина с юбилеем.

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