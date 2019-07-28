Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
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- РИА Новости
«Ваше высокое актёрское мастерство, многогранное творчество, неизменная преданность профессии вызывают глубокое уважение, служат примером для коллег по кинематографическому сообществу», — говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что Макарова талантливо создала целую галерею ярких, достоверных и потому любимых зрителями образов, ставших настоящей классикой.
По словам президента, Макарова вдохновила немало молодых дарований идти в искусство и вносить вклад в развитие отечественной культуры.
Ранее Путин поздравил режиссёра Павла Лунгина с юбилеем.