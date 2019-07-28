Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Ваше высокое актёрское мастерство, многогранное творчество, неизменная преданность профессии вызывают глубокое уважение, служат примером для коллег по кинематографическому сообществу», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Макарова талантливо создала целую галерею ярких, достоверных и потому любимых зрителями образов, ставших настоящей классикой.

По словам президента, Макарова вдохновила немало молодых дарований идти в искусство и вносить вклад в развитие отечественной культуры.

Ранее Путин поздравил режиссёра Павла Лунгина с юбилеем.