В Москве покажут фильмы с Алисой Фрейндлих
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
В рамках программы под названием «Синематека: Алиса Фрейндлих» горожанам покажут семь наиболее ярких киноработ актрисы, уточняет портал мэра и правительства Москвы.
Зрители увидят как популярные картины, так и малоизвестные её работы, в том числе фильмы «Сталкер», «Похождения зубного врача», «Старомодная комедия», «Служебный роман», «Сергей Иванович уходит на пенсию», «Успех» и «Простая смерть». Показы пройдут с 4 по 10 декабря.
В мае Пятый канал сообщал, что Алиса Фрейндлих получила премию правительства Санкт-Петербурга.