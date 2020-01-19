Мишустин поздравил режиссёра Абдрашитова с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил режиссёра Вадима Абдрашитова с юбилеем.

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт кабмина. В воскресенье, 19 января, Абдрашитову исполнилось 75 лет.

Как отметил Мишустин, работы режиссёра давно стали классикой киноискусства.

«Слово для защиты», «Охота на лис», «Парад планет», «Время танцора» — фильмы-события, фильмы — исследования человеческой природы», — заявил премьер, которого цитирует «Газета.Ru».

По его словам, творчество Абдрашитова по-прежнему актуально и заставляет зрителей думать и сопереживать.

15 января российский президент Владимир Путин направил поздравление народному артисту России композитору Максиму Дунаевскому по случаю 75-летия, отметив особое место его музыкальных произведений в репертуаре известных исполнителей.