Мишустин поздравил режиссёра Абдрашитова с юбилеем
- © Nikolay Titov/Russian Look
- globallookpress.com
Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт кабмина. В воскресенье, 19 января, Абдрашитову исполнилось 75 лет.
Как отметил Мишустин, работы режиссёра давно стали классикой киноискусства.
«Слово для защиты», «Охота на лис», «Парад планет», «Время танцора» — фильмы-события, фильмы — исследования человеческой природы», — заявил премьер, которого цитирует «Газета.Ru».
По его словам, творчество Абдрашитова по-прежнему актуально и заставляет зрителей думать и сопереживать.
15 января российский президент Владимир Путин направил поздравление народному артисту России композитору Максиму Дунаевскому по случаю 75-летия, отметив особое место его музыкальных произведений в репертуаре известных исполнителей.