На фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве расскажут о старинных рецептах

Гостям фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве расскажут о старинных рецептах.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны».

«По будним дням на фестивале «Путешествие в Рождество» ничуть не менее интересно, чем на выходных. На предстоящей рабочей неделе, с 20 по 24 января, для гостей запланированы сотни бесплатных мастер-классов, например, по приготовлению сладостей (по старинным и современным рецептам)», — заявили организаторы.

Другие мастер-классы посвящены художественной росписи, созданию ароматных саше и гончарному делу.

На спортплощадках можно покататься на коньках, поиграть в кёрлинг.

Ранее сообщалось, что ледовые шоу на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве продлятся до конца января.

«Утро.ру» сообщало о Фестивале китайских фонарей в Москве.