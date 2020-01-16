Ледовые шоу на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве продлятся до конца января

Ледовые шоу на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве будут идти до конца января.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Представления с участием известных фигуристов и танцовщиков проходят по пятницам, субботам и воскресеньям.

На этой неделе в «Ледовом театре» на площади Революции запланировано шоу «Лебединое озеро», а в Новопушкинском сквере — сказки «Царевна-лягушка» и «Белоснежка».

Ранее «Утро.ру» сообщало о Фестивале китайских фонарей в Москве.