В Москве открылся Фестиваль китайских фонарей

В парке «Сокольники» открылся Фестиваль волшебных китайских фонарей, сообщает «Утро.ру».

На территории парка посетители могут увидеть 45 световых композиций размером от 8 до 20 метров.

«Мы с китайскими партнёрами привезли в Москву Фестиваль волшебных китайских фонарей. Это уникальное, завораживающее зрелище! Он будет интересен всем: взрослым, детям, людям старшего возраста, влюблённым парам, семьям с детьми, потому что вы попадаете в сказку, с яркими декорациями, стоит только переступить его порог», — отметил исполнительный продюсер фестиваля Сергей Нетиевский.

Он добавил, что все фигуры созданы из разноцветного шёлка, натянутого на стальные каркасы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в парке Победы на Поклонной горе с 28 декабря по 12 января пройдёт фестиваль зимних скульптур «Ледовая Москва».