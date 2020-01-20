Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактёров США за лучшую роль
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Об этом информирует USA Today.
Отмечается, что в этой категории боролись Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»), Адам Драйвер («Брачная история») и Тэрон Эджертон («Рокетмен»).
Ранее американская академия киноискусств объявила номинантов на премию «Оскар», которая пройдёт в Лос-Анджелесе 9 февраля.
Отмечалось, что в список номинантов в категории «Лучший актёр» попали Антонио Бандерас за фильм «Боль и слава», Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два Папы»).
Также 5 января стали известны имена лауреатов премии «Золотой глобус». Феникс получил награду как лучший актёр.