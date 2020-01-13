От «Ирландца» до «Маленьких женщин»: объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года

Американская киноакадемия огласила список претендентов на «Оскар». За главный приз будут бороться «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, а также инди-драма Ноа Баумбака «Брачная история», скандальный «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и сенсационные «Паразиты», одновременно представленные в категории «Лучший фильм на иностранном языке». На статуэтки претендуют опытные и молодые актёры, включая Антонио Бандераса, Скарлетт Йоханссон, Адама Драйвера, Сиршу Ронан и Брэда Питта. Церемония вручения «Оскара-2020» состоится 9 февраля.

В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар». Десятки фильмов-участников поборются за награды в 24 категориях.

Фаворитом гонки остаётся южнокорейский режиссёр Пон Джун Хо с фильмом «Паразиты», который в 2019 году получил «Золотую пальмовую ветвь», а в 2020-м уже удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке.

Это лента о социальном неравенстве на примере двух семей: богачей Паков, которые равнодушны к страданиям ближних, и бедняков Кимов, которые в тяжелейших условиях в конце концов оказываются не в силах сдерживать ярость от окружающей несправедливости.

«Паразиты» будут бороться не только за звание лучшего фильма на иностранном языке, но и за главную награду. Кроме того, этот фильм представлен в номинациях «Лучший режиссёр», «Лучший монтаж», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший оригинальный сценарий».

Конкуренцию ленте Пон Джун Хо составит новая работа Педро Альмодовара «Боль и слава» с Антонио Бандерасом в главной роли.

Главный герой этой картины — режиссёр по имени Сальвадор Майло (Антонио Бандерас), когда-то пребывавший в зените славы, а ныне переживающий глубокий творческий кризис. Душевную и физическую (у Майло серьёзный недуг) боль он глушит наркотиками и время от времени предаётся воспоминаниям.

Режиссёра не отпускают призраки прошлого: мать, ушедшая из жизни некоторое время назад; бывший любовник, в период их отношений также страдавший от наркотической зависимости; коллега-актёр, с которым Майло расстался не самым лучшим образом.

Интересно, что «Боль и слава» — отчасти автобиографический фильм, более чем просто вдохновлённый жизнеописанием Альмодовара.

Помимо этих лент, на звание лучшего фильма на иностранном языке будут претендовать «Тело Христово» (Польша), «Страна мёда» (Северная Македония) и «Отверженные» (Франция).

Претенденты на статуэтку

«Фильм «Однажды в… Голливуде» в этом году собрал три «Золотых глобуса»: Квентин Тарантино и Брэд Питт получили премии как режиссёр и актёр второго плана соответственно, а лента стала комедией года. Теперь она претендует на главную награду американского кино. «Оскаром» эксперты могут отметить множество других аспектов картины: кинематографические достижения, костюмы, оригинальный сценарий, монтаж, звук (и звуковой монтаж), а также работу художника-постановщика.

Квентин Тарантино, не раз помещавший героев в исторические декорации, в этой ленте воссоздал конец 1960-х, совпавший с закатом золотой эры Голливуда.

В фирменной манере постановщик объединил факты с вымыслом, поместив в центр повествования двух выдуманных героев: Рика Далтона в исполнении Леонардо Ди Каприо, и Клиффа Бута, которого сыграл Брэд Питт.

Однако наряду с ними зрители увидели на экране молодых Романа Полански, Шэрон Тейт, Брюса Ли и других персонажей — для воссоздания образов голливудских икон понадобилось немало усилий гримёров и костюмеров.

Не исключено, однако, что статуэтка в этом году достанется «Джокеру» Тодда Филлипса. Осенью эта лента произвела сильное впечатление на гостей Венецианского кинофестиваля: после премьеры зрители приветствовали картину восьмиминутной овацией, а позже она стала первым фильмом по комиксам, завоевавшим главный приз фестиваля.

Также в Венеции «Джокеру» досталась премия Soundtrack Stars. Музыка к картине была отмечена и «Золотым глобусом», а ещё одна премия досталась Хоакину Фениксу как лучшему актёру. В рамках оскаровской гонки лента вновь поборется за награду за достижения в области кинематографии, лучшую режиссуру, лучший монтаж, лучший адаптированный сценарий, лучший саундтрек, лучший звук и лучший звуковой монтаж, а кроме того будет представлена в номинациях «Лучший грим и причёски» и «Лучший костюм».

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Возможно, 2020 год станет триумфальным для создателей военной драмы «1917». Лента была удостоена «Золотого глобуса» как лучший драматический фильм, а её постановщик Сэм Мендес — как лучший режиссёр.

В фильме рассказывается, как в разгар Первой мировой войны двое молодых солдат доставляли приказ об отмене наступления, обречённого на провал. Акцент при этом сделан на тяжёлые физические и психологические условия: у героев почти нет времени, от них зависят жизни полутора тысяч солдат, включая родного брата одного из главных героев.

На церемонии «Оскар» лента может получить не только главную статуэтку, но и призы за лучший оригинальный сценарий, оригинальный саундтрек, режиссуру, достижения в области кинематографии, грим и причёски, звук и звуковой монтаж, а также визуальные эффекты и работу художника-постановщика.

Ещё одна историческая лента в гонке — «Маленькие женщины», новая экранизация романа-воспитания Луизы Мэй Олкотт. В ней рассказывается история четырёх сестёр, чьё взросление пришлось на времена Гражданской войны в США. Становясь старше, героини борются с эгоизмом, тщеславием и другими пороками.

Интересно, что роман пережил уже около десятка экранизаций. Одной из самых удачных считается лента 1994 года с Вайноной Райдер в главной роли. Новый фильм также интересен верностью оригиналу и аутентичными костюмами — картина представлена в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший костюм».

Оригинальный саундтрек к картине написал Александр Деспла — обладатель «Оскара» за музыку к лентам «Форма воды» и «Отель «Гранд Будапешт». Произведения композитора точно отражают внутреннее состояние героев. Возможно, что и на церемонии 9 февраля Деспла получит награду.

«Брачная история» Ноа Баумбака, повествующая о непростом разводе театрального режиссёра Чарли (Адам Драйвер) и актрисы Николь (Скарлетт Йоханссон), также будет претендовать на «Оскар» за лучший фильм, лучший саундтрек и лучший оригинальный сценарий.

Кроме этих лент, за звание лучшего фильма будут соревноваться картины «Форд против Феррари», «Ирландец» и «Кролик Джоджо».

Знакомые лица

За статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» будут бороться Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в…Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два папы»).

На «Оскар» за лучшую женскую роль претендуют Синтия Эриво («Гарриет»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди») и Скарлетт Йоханссон («Брачная история»).

Шансы Йоханссон получить статуэтку в этом году выше, чем у остальных: актриса также попала в список номинанток на награду за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Кролик Джоджо»). Среди других претенденток на «Оскар» — Марго Робби («Скандал»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Лора Дерн («Брачная история») и Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»).

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» за «Оскар» конкурируют Энтони Хопкинс (Два папы»), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец») и Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»).