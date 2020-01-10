Адаптация корейского хита: по фильму «Паразиты» снимут мини-сериал

Телекомпания HBO приобрела права на адаптацию мини-сериала по мотивам фильма южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты». Пока не сообщается, будет новая лента ремейком или продолжением полнометражного фильма. В постановке и продюсировании задействован лично По Джун Хо, а также режиссёр, сценарист и продюсер Адам Маккей. Тем временем оригинальная картина участвует в оскаровской гонке и продолжает собирать награды.

Телекомпания HBO (часть конгломерата WarnerMedia) займётся съёмками мини-сериала по фильму «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо. Адаптация будет разработана при личном участии постановщика. Известно, что к нему присоединится Адам Маккей (в числе недавних работ Маккея такие ленты, как «Власть» и «Игра на понижение», а также несколько дней тому назад взявший «Золотой глобус» сериал «Наследники»).

Оба режиссёра станут продюсерами мини-сериала. Пока неизвестно, станет новая лента ремейком или продолжением оригинальной картины, однако уже подтверждено, что снимать её будут на английском языке.

За права на адаптацию боролся Netflix, однако HBO удалось предложить корейским кинематографистам более выгодную сделку.

Сюжет «Паразитов» выстраивается вокруг злоключений бедствующей семьи Кимов. Молодой Киу нанимается репетитором к богачам Пакам. Воспользовавшись случаем, он устраивает на работу свою сестру, а позже они обманом добиваются увольнения других служащих дома, чтобы обеспечить местами своих родителей (при этом тщательно скрывая родственные отношения).

© Кадр из фильма «Паразиты» (2019)

Однако авантюра оборачивается трагическими событиями по мере того, как развивается конфликт между богатыми и бедными — первые живут в своём оторванном от реальности мире, а вторые не в силах терпеть заносчивость богачей.

Вдохновлённые реальностью

Пон Джун Хо признавался, что брал некоторые детали истории Киу из своей биографии: в студенческие годы он также работал репетитором в богатой семье. Режиссёр рассказывал, что на создание «Паразитов» его вдохновили ситуации, происходившие с окружающими его людьми из разных слоёв общества.

Тему проникновения бедняков в мир богачей Пон Джун Хо начал развивать ещё во время работы над лентой «Сквозь снег». Причём изначально он собирался воплотить свою идею в виде спектакля, а не фильма.

Съёмкам предшествовала долгая подготовка. Соавтор сценария, Хан Джин Вон, провёл большое исследование, опрашивая домовладельцев, репетиторов, обслуживающий персонал и представителей многих других профессий и социальных слоёв, чья жизнь впоследствии нашла отражение в фильме.

В части художественного воплощения Пон Джун Хо во многом опирался на классику кинематографа. Он рассказывал, что черпал вдохновение из лент корейского режиссёра Ким Ги Ёна, французского мэтра Клода Шаброля и «короля ужасов» Альфреда Хичкока. Постановщик специально пересматривал «Психо», чтобы проанализировать структуру дома (не мотеля) Бейтса, которую нашёл весьма интересной.

Триумф и перспективы

«Паразиты» обратили на себя внимание мировой общественности в конце мая 2019 года. Впервые за вековую историю корейского фильм завоевал награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

Затем фильм был представлен на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где боролся за премию ФИПРЕССИ, но уступил работе Альфонсо Куарона «Рома».

К слову, в кинотеатрах «Паразиты» тоже показали впечатляющие результаты: собрали более $130 млн, вышли на первое место среди зарубежных фильмов в США, а также обновили планку самой кассовой картины южнокорейского производства.

Разумеется, «Паразиты» получили множество положительных откликов у аудитории — на Rotten Tomatoes фильм заработал 99% свежести (и 93% зрительского рейтинга), а по итогам года был награждён символическим «Золотым томатом» как лучшая лента, вышедшая ограниченным прокатом.

Благосклонные критики обратили внимание на то, что «Паразиты» были вдохновлены классикой. «Где-то там призрак Альфреда Хичкока довольно потирает руки», — отметил автор сайта Every Movie Has a Lesson Дон Шэнахан.

Леа Гринблатт из Entertainment Weekley, отдавая дань смысловой неоднозначности фильма, провела другую параллель: «Если сравнивать этот фильм с тестом Роршаха, где нужно решить, кто паразит, а кто его жертва, — велика вероятность, что вам это не удастся».

© Кадр из фильма «Паразиты» (2019)

Сотрудник Boston Globe Тай Бёрр увидел в фильме прежде всего послание к зрителям: «Паразиты» в целом не о монстрах. И всё же по крайней мере на одном из практически бесконечных смысловых пластов фильма монстры присутствуют — и это мы», — отметил критик.

В начале 2020 года картина получила ещё одну важную награду — «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке (одновременно она была номинирована на приз за лучший сценарий, а Пон Джун Хо претендовал на звание лучшего режиссёра).

Скорее всего, лента также будет бороться за «Оскар»: в декабре «Паразиты» ожидаемо вошли в шорт-лист категории «Лучший фильм на иностранном языке» и считаются фаворитом гонки за наградой Американской киноакадемии.