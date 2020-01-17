Эксперт оценил шансы «Джокера» на премию «Оскар»

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Глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов оценил шансы фильма «Джокер» на премию «Оскар».
Эксперт оценил шансы «Джокера» на премию «Оскар»
  • Reuters

Об этом сообщает Inforeactor.

«Дело в том, что на несколько наград он претендует, и некоторые он получит. Это один из фильмов-финалистов, действительно известных российскому зрителю», — заявил эксперт.

По его мнению, «Джокер» почти наверняка получит приз за лучшую мужскую роль.

Насколько вероятно, что лента получит основной «Оскар», сказать трудно, считает Разлогов.

«Есть очень много факторов. Преимущество «Джокера» в том, что фильм ухитрился привлечь к себе внимание изысканной фестивальной публики, получив приз Венецианского фестиваля — самого эстетского. Фильм также понравился массовой аудитории», — пояснил он.

Разлогов добавил, что шансы у «Джокера» есть, но большой зрительский успех может сыграть и против фильма.

Ранее кинокритик Сергей Сычёв в беседе с Nation News прокомментировал результаты вручения премии «Золотой глобус».

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