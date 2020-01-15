МЧС Татарстана предупредило о снеге и гололедице в регионе

В ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий.

Как информирует «Реальное время», 16 и 17 января ожидаются усиление ветра до 15—20 м/с, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, туман, не исключена метель.

По словам синоптиков, это связано с выходом глубокого североатлантического циклона на европейскую территорию страны.

При этом ожидается резкое потепление до +5 °С днём, средние температуры на 13—15 °С превысят норму.

Также в МЧС предупредили о гололедице на дорогах.

Ранее ФАН сообщало, что МЧС России дало рекомендации, как избежать травм при гололедице.