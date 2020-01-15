В МЧС дали рекомендации, как избежать травм при гололедице

МЧС России дало рекомендации, как избежать травм при гололедице, сообщает ФАН.

Как отметили в ведомстве, прежде всего стоит подбирать малоскользящую обувь.

Пенсионерам рекомендуется пользоваться тростью с резиновым наконечником или специальной палкой с шипами.

Если падения избежать не удалось, спасатели советуют постараться сгруппироваться и смягчить удар о землю. В случае получения травмы необходимо сразу обратиться в травмпункт.

Также спасатели рекомендуют воздержаться от эксплуатации автомобиля, особенно на междугородних трассах.

За рулём специалисты МЧС советуют перемещаться с низкой скоростью и обеспечивать плавную манёвренность автомобиля на дороге.

Ранее «Невские новости» сообщали, что МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об усилении ветра.