В МЧС дали рекомендации, как избежать травм при гололедице

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МЧС России дало рекомендации, как избежать травм при гололедице, сообщает ФАН.
В МЧС дали рекомендации, как избежать травм при гололедице
  • © Валерий Титиевский
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, прежде всего стоит подбирать малоскользящую обувь.

Пенсионерам рекомендуется пользоваться тростью с резиновым наконечником или специальной палкой с шипами.

Если падения избежать не удалось, спасатели советуют постараться сгруппироваться и смягчить удар о землю. В случае получения травмы необходимо сразу обратиться в травмпункт.

Также спасатели рекомендуют воздержаться от эксплуатации автомобиля, особенно на междугородних трассах.

За рулём специалисты МЧС советуют перемещаться с низкой скоростью и обеспечивать плавную манёвренность автомобиля на дороге. 

Ранее «Невские новости» сообщали, что МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об усилении ветра.

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