В МЧС дали рекомендации, как избежать травм при гололедице
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- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, прежде всего стоит подбирать малоскользящую обувь.
Пенсионерам рекомендуется пользоваться тростью с резиновым наконечником или специальной палкой с шипами.
Если падения избежать не удалось, спасатели советуют постараться сгруппироваться и смягчить удар о землю. В случае получения травмы необходимо сразу обратиться в травмпункт.
Также спасатели рекомендуют воздержаться от эксплуатации автомобиля, особенно на междугородних трассах.
За рулём специалисты МЧС советуют перемещаться с низкой скоростью и обеспечивать плавную манёвренность автомобиля на дороге.
Ранее «Невские новости» сообщали, что МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об усилении ветра.