Синоптик связал тёплую зиму в России с глобальным потеплением

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Повышение зимних температур в России связано с глобальным потеплением. Такое мнение высказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик связал тёплую зиму в России с глобальным потеплением
  • РИА Новости

«В целом температура повысилась на 2—2,5 °С примерно за 30 лет именно зимой. Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живём, и в зимние месяцы потому так резко повышается температура. Это, конечно, невероятно много», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что температура в Москве в понедельник, 13 января, может достичь +4 °С и установить абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.

10 января Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возможной причине тёплой зимы в России.

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