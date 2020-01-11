Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе

Погода в Москве на следующей неделе приблизится к рекордным значениям. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очередное повышение температуры. В понедельник, 13 января, осадки, ночью до -1...+1 °С, а днём — +2...+4 °С. Ну совсем это не зимняя температура. Температура в течение недели приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что в течение недели существенных изменений погоды не ожидается, а температура в Москве будет в пределах «нулевой отметки».

Ранее синоптик в беседе с НСН рассказал о возможной причине тёплой зимы в России.