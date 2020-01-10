Синоптик предупредила о сильном снегопаде в центральной части России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала об активном циклоне, который пройдёт через Центральный округ.

По её словам, в связи с прохождением циклона в большинстве областей ожидается снег, временами сильный, местами налипание мокрого снега, гололёд, ветер до 12—17 м/с, в отдельных районах с метелью.

Сильный снег возможен в Тверской, Смоленской, Ярославской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

В Москве 10 января будет облачно, с прояснениями. Днём преимущественно без осадков, температура по области — до +2 °С. Местами гололедица.

11 января ночью ожидается небольшой снег, днём снег. Температура ночью и днём в Москве и области будет около 0 °С. Сохранится гололедица.

12 января — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, по области — до -9 °С. Днём местами небольшой снег.

13 и 14 января будет облачно, с прояснениями. Временами небольшие осадки. Температура ночью — до +1 °С, днём — до +4 °С.

Ранее и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возможной причине тёплой зимы в России.