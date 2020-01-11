Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд

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Температура в Москве в понедельник, 13 января, может достичь +4 °С, что установит абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.
Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году. Тогда столбик термометра поднялся до +3,7 °С.

Причиной аномального тепла является атлантический циклон, который наблюдается на европейской территории России.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве на следующей неделе приблизится к рекордным значениям.

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