Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд
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- РИА Новости
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году. Тогда столбик термометра поднялся до +3,7 °С.
Причиной аномального тепла является атлантический циклон, который наблюдается на европейской территории России.
Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве на следующей неделе приблизится к рекордным значениям.