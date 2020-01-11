Синоптик рассказала о погоде на предстоящей неделе в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве и области на ближайшую неделю.

«Практически всю следующую неделю погоду будет определять атлантический циклон, центр которого будет проходить вдали от столичного региона. Поэтому значимых осадков и снегопадов он нам не принесёт, но местами возможен небольшой снег. Снег, переходящий в мокрый снег или слабую морось, у нас будет наблюдаться всю следующую неделю», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что «температура воздуха останется выше климатической нормы».

«На 8—9 °С. Но всё-таки уже можно говорить, что у нас установилась мягкая, как сейчас говорят, европейская зима. Температура в ночные часы ожидается порядка -1...0 °С. В дневные часы — 0 °С», — добавила она.

Ранее синоптики сообщили, что ожидают температурных рекордов на следующей неделе.